«Ливерпуль» — «Эвертон»: защитник гостей Эшли Янг был удалён с поля

В эти минуты проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 37-й минуте «Эвертон» остался в меньшинстве. Арбитр удалил защитника «ирисок» Эшли Янга. Игрок получил две жёлтые карточки. Идёт 40-я минута, счёт 0:0.
В двух очных встречах прошлого сезона АПЛ «Эвертон» не смог поразить ворота «Ливерпуля». В матче 6-го тура была зафиксирована ничья — 0:0. А в 23-м туре сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа — 2:0.
После восьми сыгранных туров на счету «Ливерпуля» 17 очков, команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Эвертон» с семью очками на 16-й строчке.
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