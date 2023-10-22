Игроку «Крыльев Советов» не дали красную карточку за умышленный удар локтем по Клаудиньо

Продолжается матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт матча — 0:0.

Под конец первого тайма, на 42-й минуте, произошёл спорный эпизод с участием полузащитника «Зенита» Клаудиньо. На 42-й минуте игрок самарской команды Амар Рахманович в ходе борьбы за мяч нанёс умышленный удар локтем в челюсть бразильца. Однако арбитр встречи Артём Чистяков не показал красную карточку игроку «Крыльев».

Рахманович наносит умышленный удар локтем по Клаудиньо Фото: Скриншот с трансляции Матч Премьер

Рахманович наносит умышленный удар локтем по Клаудиньо Фото: Скриншот с трансляции Матч Премьер

Рахманович наносит умышленный удар локтем по Клаудиньо Фото: Скриншот с трансляции Матч Премьер

После данного эпизода Клаудиньо оттолкнул Рахмановича, а также спорил с резервным судьёй.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 11 матчей. «Зенит» находится на четвёртой строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).