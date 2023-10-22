Семак объяснил отсутствие Караваева в основном составе на матч с «Крыльями»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева в стартовом составе на матч 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

«Караваев в запасе? Мы отдали предпочтение Эраковичу, потому что он лучше выглядит на втором этаже и в игре один в один», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).