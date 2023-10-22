«Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов» и поднялся на вторую строчку в таблице РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма, на 53-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Под конец встречи, на 81-й минуте Вендел вновь поразил ворота «Крыльев», оформив дубль и удвоив преимущество «Зенита». В самой концовке матча, на 90+6-й минуте Андрей Мостовой довёл счёт матча до разгромного, но на 90+8-й минуте Роман Ежов отыграл один мяч, оформив окончательный счёт встречи — 3:1, уверенная победа «Зенита».

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).