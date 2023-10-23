Петржела: «Зенит» в этом году легко может финишировать вторым или третьим в РПЛ

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1), а также рассказал, какое место «Зенит» может занять по итогам чемпионата.

«Выходит ли «Зенит» на победную и чемпионскую тропу? Безусловно, петербургская команда — один из главных претендентов на чемпионство. Но она легко может финишировать второй или третьей. Даже в сегодняшней игре с «Крыльями» в первом тайме у них был всего один удар по воротам — этого отчаянно мало», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, после результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).