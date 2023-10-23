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Нуралы Алип: действия соперников и судейские решения сильно влияли на «Зенит»

Нуралы Алип: действия соперников и судейские решения сильно влияли на «Зенит»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1), отметив не лучшую работу судей данной встречи.

«Как и ожидалось, матч был трудным. Сначала у нас не всё получалось, но мы чуть-чуть поменяли стиль игры и смогли забить три гола. В следующих матчах нужно забирать свои очки. Будем стараться, победит сильнейший.

Действия соперников и судейские решения сегодня сильно влияли на команду эмоционально. В одном из моментов даже могла быть красная карточка в сторону игрока «Крыльев». Слава богу, что мы забили свои голы. Будем продолжать борьбу», — приводит слова Алипа Metaratings.

Напомним, после результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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