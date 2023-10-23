Локателли — о матче с «Миланом»: нам все еще нужно повзрослеть, мы — строящаяся команда

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о матче с «Миланом» (1:0) в девятом туре чемпионата Италии. 25-летний футболист забил победный гол.

«Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на «Сан Сиро», который посвящаю своей семье. Рабио сказал мне забить правильный гол… Для меня это особенное место, я здесь вырос, так что это действительно особенный вечер, потому что теперь я играю в команде, в которой хотел быть. Нам помогло численное превосходство, но мы так организовали матч; в чем разница между нами и остальными? Нам все еще нужно повзрослеть, мы — строящаяся команда со многими молодыми игроками, мы можем совершать великие поступки, проявляя смирение и самопожертвование. На данный момент наша цель — Лига чемпионов, а дальше посмотрим в марте», — приводит слова Локателли официальный сайт «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Локателли сыграл девять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После девяти туров «Ювентус» занимает третье место с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (22 очка).