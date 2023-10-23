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Ерохин: у «Зенита» больше нет права на ошибку

Ерохин: у «Зенита» больше нет права на ошибку
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о турнирных перспективах сине-бело-голубых после победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». По мнению футболиста, у «Зенита» больше нет права на ошибку.

«Сейчас идёт важный этап турнира, ближайшие матчи максимально важны для нас. Мы смогли немножко сократить отставание от «Краснодара», но мы по-прежнему остаёмся на втором месте. У «Зенита» больше нет права на ошибку.

Разумеется, в следующих матчах мы изо всех сил будем стараться набирать те очки, которые потеряли ранее. Команда будет серьёзно готовиться», – приводит слова Ерохина Metaratings.

Напомним, «Зенит» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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