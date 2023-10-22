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«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1, видео голов, обзор матча, РПЛ-2023/2024

Вендел занёс «Зенит» на второе место в РПЛ феноменальным голом. План Самары провалился
Дмитрий Зимин
«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1, видео
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«Крылья» грамотно провели первый тайм, но во втором структура игры сломалась.

«Зенит» активно провёл паузу на матчи сборных. Команда сгоняла в Казахстан на товарняк с «Кайратом», а сразу после запустила подготовку к возвращению на второе место. «Крылья» же не лучшим образом сыграли последний матч перед паузой, уступив «Пари НН». А в Петербурге команда не побеждала аж с 2015 года. Но в этом сезоне мы привыкли, что самарцы цепляются за очки с любым соперником. Так что матч с действующими чемпионами не должен был стать исключением.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Вендел – 53'     2:0 Вендел – 81'     3:0 Мостовой – 90+6'     3:1 Ежов – 90+8'    

Уже с первых минут стало понятно, что легко Питеру не будет. «Крылья» включили прагматизм, отдали мяч и оборонялись низким блоком. Да, «Зенит» явно этого ждал, но одновременно помнил про сверхагрессивные контратаки. Ими уже был наказан «Спартак». Поэтому вперёд команда Семака шла очень осторожно. И в первую очередь думала о том, как не потерять мяч.

Неудивительно, что такой подход почти исключал опасные моменты: все ждали ошибок друг друга. Первым позволил создать момент у своих ворот как раз «Зенит». Мощный вынос от ворот, борьба в воздухе, и мяч оказался у шустрого Салтыкова. Тот убежал от Эраковича, обыграл Родигао и классно пробил. Правда, чуть в сторону ворот Адамова. Ещё один важный момент – Денис, похоже, стал основным голкипером. Ведь Кержаков восстановился после травмы, но остался в запасе.

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На 41-й минуте героем момента стал арбитр Чистяков. Рахманович заехал с локтя в лицо Клаудиньо, но арбитр проспал эпизод. И даже не выдал жёлтую. Видимо, недостаточное продавливание лица. Бывший арбитр Игорь Федотов назвал это беспределом.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«Сегодня судьи творят беспредел. Просто беспредел. Рахманович нанёс умышленный удар локтем по голове сопернику, локоть тут как орудие. Этот удар локтем игроку «Зенита» невозможно не увидеть, Рахманович специально бил в голову сопернику голову, так челюсть можно сломать. Что происходит с арбитрами? Это шестая игра и все в минусе. Что творится с VAR, с судьями. Имидж судьи за этот тур катится вниз. Это прямая красная и дисквалификация от трёх игр. А судья смотрел на эпизод и решил, что игроки могут друг друга убивать. Хотя это дисквалификация от трёх матчей».

В концовке тайма Питер всё таки вымучил один момент, но после резкого перехвата. Клаудиньо выдал передачу на Сергеева, тот вывалился на голкипера, но не смог его переиграть.

В перерыве тренеры обошлись без замен, но это не помешало игре ожить. «Зенит» заиграл агрессивнее и уже на стартовых минутах создал момент. Кассьерра здорово отпасовал Сергееву, и тот ещё раз вылетел один на один. Но снова удар в голкипера. Прошло ещё пять минут, активность нарастала – и всё закончилось голом. Сергеев понял, что забивать сегодня не выходит, поэтому классной передачей вывел на ворота Вендела. Тот не промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

У самарцев никак не получалось справиться с давлением хозяев. Поэтому ничего осмысленного впереди не вырисовывалось. Питер же, наоборот, не собирался останавливаться, и на 65-й минуте после очередной быстрой атаки забил Кассьерра. Но рефери позвали пересмотреть эпизод, а там он увидел игру рукой Мантуана, отдавшего передачу. Кажется, справедливо.

Семак освежил игру, выпустив Мостового и Караваева. И это помогло. При этом команда продолжала атаковать. Всё это закончилось ещё одним моментом и красивым голом Вендела.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

От «Крыльев» ожидали навал. Но игра впереди совсем не получалась. «Зенит» же забил ещё – отличился Мостовой с передачи Ерохина.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

И когда у самарцев совсем опустились руки, Питер допустил ошибку. Но гол Ежова превратился в формальность.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» взошёл на второе место. Отставание от «Краснодара» пять очков. Борьба за золото продолжается.

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