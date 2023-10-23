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Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Динозавры правят миром, а справедливость не имеет значения. ХиТ#159

Динозавры правят миром, а справедливость не имеет значения. ХиТ#159
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:05 — Привет, Гиу!
00:55 — Гриша восхищается «Челси», а Кирилл разбирает план «Арсенала».
23:44 — Возвращение Родри, билд-ап «Брайтона» и нормальная реализация Холанда.
38:19 — «Ювентус» реально в гонке за титул! А к вратарю «Милана» только один вопрос.
55:02 — Внезапно говорим о кризисе «Аякса» (хотя ещё не знаем об увольнении главного тренера).
01:07:31 — Про «Реал» и про роль Серхио Рамоса в истории.

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Гриша уже сейчас рассказывает, что удивительного в автобиографии Фирмино, которая выйдет только в ноябре.

Кирилл объясняет, что хотя итальянская классика нравится не всем, но Аллегри её явно любит.

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