Динозавры правят миром, а справедливость не имеет значения. ХиТ#159

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
00:05 — Привет, Гиу!
00:55 — Гриша восхищается «Челси», а Кирилл разбирает план «Арсенала».
23:44 — Возвращение Родри, билд-ап «Брайтона» и нормальная реализация Холанда.
38:19 — «Ювентус» реально в гонке за титул! А к вратарю «Милана» только один вопрос.
55:02 — Внезапно говорим о кризисе «Аякса» (хотя ещё не знаем об увольнении главного тренера).
01:07:31 — Про «Реал» и про роль Серхио Рамоса в истории.
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Гриша уже сейчас рассказывает, что удивительного в автобиографии Фирмино, которая выйдет только в ноябре.
Кирилл объясняет, что хотя итальянская классика нравится не всем, но Аллегри её явно любит.
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