«Янг Бойз» — «Манчестер Сити»: защитник «горожан» Аканджи открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются швейцарский «Янг Бойз» и английский «Манчестер Сити». Игра группы G проходит на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом из Дании. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте встречи Диаш здорово бьёт головой в прыжке, Расьоппи дотягивается до мяча и почти переводит на ещё один угловой, но не везёт ему немного — случается рикошет от перекладины, и Аканджи добивает в пустую сетку ворот мимо лежащего на газоне голкипера.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов команда «Янг Бойз» набрала одно очко и находится на третьем месте в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Манчестер Сити» заработал шесть очков и располагается на первой строчке. Второе место в указанной группе занимает «Лейпциг», в активе у которого три очка. На последнем месте в квартете располагается «Црвена Звезда», набравшая одно очко.