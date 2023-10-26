Ненахов: немцы хихикали: всё наладится. Если бы их не уволили, «Локо» играл бы в стыках!

Футболист «Локомотива» Максим Ненахов поделился воспоминаниями о немецком руководстве московского клуба. По его мнению, если бы эту систему не убрали, то железнодорожники финишировали бы в зоне стыковых матчей.

«Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого — казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя… Где она вообще может подойти?

В Европе? Возможно, но ни один из [этих] тренеров сейчас там не работает. Для Марвина Комппера «Локомотив» вообще стал первой командой [в качестве главного тренера]. А как в топ-клубе может быть человек, который до этого нигде не работал? Хотел на нас поучиться? Вот мы и шли на соответствующих позициях в таблице… Кстати, Циннбауэр как тренер выглядел лучше, чем Комппер. У него хотя бы был опыт — и знание, как выстраивать тренировочный процесс. Явно не так, что сначала ты что-то увидел на YouTube, а потом попробовал в реальности…

Как себя вёл Ральф Рангник? Мы пару раз пересеклись, когда он приезжал к нам на тренировки в «Лужники». И все, больше я его не видел. Думаю, он забросил этот проект, потому что к нему был интерес из «Манчестер Юнайтед». После этого «Локомотив» стал ему неинтересен. Поэтому не сказал бы, что он сильно причастен к тем результатам.

Если бы немцев не уволили, на каком месте «Локо» финишировал бы? Думаю, мы бы попали в стыки, но остались бы в РПЛ. Обидно, что от всего этого страдали игроки, а не те, кто был реальным виновником таких результатов. В итоге под горячую руку болельщиков попадал я, Тикнизян… Психологически было очень тяжело. А тренеры хихикали и говорили, что всё наладится», — приводит слова Ненахова «Спорт-экспресс».