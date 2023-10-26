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Александр Дюков высказался о статусе отношений РФС и УЕФА

Александр Дюков высказался о статусе отношений РФС и УЕФА
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о статусе отношений между РФС и УЕФА.

«Что касается Азии, то этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем состоянии отношений с УЕФА. Азия, как вариант, ещё существует. Возможно, он будет обсуждён в ноябре-декабре. Что касается текущих отношений с УЕФА, то вы знаете, что было решение о снятии запрета на участие наших юношеских команд.

На следующем исполкоме должен был быть рассмотрен вопрос технического участия наших команд, но пока технического решения не нашли. Но мы можем рассчитывать, что в следующих турнирах и жеребьёвках наши команды уже смогут принимать участие ― но понятно, что нет железобетонной гарантии, что это осуществится», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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