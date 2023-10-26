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Агент Кутицкого: почему оперировали в России? Не думаю, что «Динамо» экономило

Агент Кутицкого: почему оперировали в России? Не думаю, что «Динамо» экономило
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему операцию игроку «Динамо» Александру Кутицкому делали в России.

«Александр только перенёс операцию, желаю ему скорее вернуться на поле. По прогнозам — восстановление до весны. Я его сейчас даже не дёргаю. У каждого в жизни бывают разные ситуации, думаю, он вернётся только сильнее. Большие нагрузки, травмы — это обратная сторона футбола.

Почему операцию делали в Москве, а не в Германии? А почему мы не доверяем своим врачам? Разные операции делают разные медики. По голеностопам, например, был специалист в Финляндии. По каким-то моментам едут в Германию, по другим — в Италию. Плюс мы помним историю с игроком «Уфы», которому отказались делать операцию в Финляндии по политическим моментам. Не думаю, что «Динамо» на чём-то экономило. Не надо унижать своих специалистов и уважать иностранцев больше, чем своих граждан. У нас серьёзная медицина. Посмотрите, сколько иностранцев приезжает и мечтает, чтобы Лео Бокерия сделал им операцию. Важно не кто делает, а как», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1 млн.

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