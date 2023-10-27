Футбольный матч в США был прерван из-за угроз расправы над арбитром со стороны игрока

Отборочный матч Открытого кубка США по футболу между «Нью-Йорк Ренегейдс» и «Нью-Йорк Панкиприан-Фридомс» был прерван из-за угроз арбитру со стороны футболиста, сообщает Mirror.

По данным источника, на 74-й минуте при счёте 3:0 игрок «Нью-Йорк Ренегейдс» Джонатан Сильвейра получил жёлтую карточку. После этого игроки клуба окружили арбитра и стали высказывать ему претензии. В результате арбитр показал Йохансу Александру красную карточку. Вместо того, чтобы покинуть поле, футболист продолжал спор с арбитром. Сообщается, что игрок угрожал встретить арбитра на улице с ножом.

После этого матч был прерван. «Нью-Йорк Ренегейдс» присудили поражение, клуб вылетел с турнира. Вероятнее всего, футболист получит дополнительную дисквалификацию, а клуб будет оштрафован.

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