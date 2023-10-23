«Арбитра матча «Спартака» до зимы мы точно не увидим». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ

В последних турах арбитры РПЛ приучили нас к качественной работе. Ошибки, конечно, были, но до ключевых не доходило. Дальше наступила пауза на сборные, и что-то пошло не так. 12-й тур удивил в худшем смысле.

Специально для «Чемпионата» судейство в 12-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Факел» — 1:2

На 45+3-й минуте Карасёв не показал Маркову прямую красную карточку. С чем это связано — непонятно. Почему для Карасёва это жёлтая? Возможно, что-то ему перекрывало обзор и он не увидел, что был наступ на голеностоп. Куда больше вопросов к VAR: почему Фёдоров не полез в этот эпизод? Загадка, покрытая мраком.

Если бы Марков получил красную, дальше всё зависело бы от того, что написал бы «Оренбург». Один матч дисквалификации — это сразу. А дальше дело за клубом: была нанесена травма, есть такие-то результаты МРТ. Если бы ничего такого не было, то осталась бы базовая дисквалификация. Плюс Марков сам понял, что это красная, и сильно извинялся. Только арбитры не увидели удаления. Вся страна увидела, а они — нет.

Также Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Оренбурга» за срыв перспективной атаки.

Оценка Карасёва — 7,8.

Сергей Карасёв Фото: ФК «Оренбург»

«Рубин» — ЦСКА — 0:0

Сложный момент для Кукуяна на пятой минуте. Он смотрел в спину игрокам, мяч попал в руку, и началась вертикальная атака, которая закончилась голом «Рубина». VAR в лице Фисенко вмешался, и гол отменили. Нарушение в начальной фазе атаки и штрафной удар — правильное решение.

Дальше Кукуян работал хорошо, и, думаю, это лучшее судейство в этом туре. Но всё равно он допустил ошибку. На 90-й минуте Даку, у которого уже была жёлтая карточка, в центре поля наступил сопернику на голеностоп. Это железная жёлтая, но Кукуян, свистнув фол, начал что-то обсуждать с игроком «Рубина». Ну покажи ты вторую жёлтую — и всё. Значит, не видел момента, а надо бы. Открытый эпизод, футболист ЦСКА первым сыграл в мяч.

Оценка Кукуяна — 7,9. Если бы не момент в концовке, было бы 8,4.

«Локомотив» — «Динамо» — 0:0

Иванов тоже хорошо работал, а потом случилась 57-я минута. Арбитр опоздал за атакой, но вообще такие эпизоды — для VAR. С той позиции, где находился Иванов, тяжело было увидеть контакт защитника с Дзюбой. Если бы судья смотрел в спину, то увидел бы, что нога игрока «Локомотива» ушла в сторону после касания. Скорее всего, сначала Иванов вообще хотел свистнуть симуляцию, потому что с общей камеры было похоже, что Дзюба оттолкнулся и сам напрыгнул. Но на повторах чётко видно, что игрок «Динамо» попал в темп и сбил соперника, а не сам Артём искал контакта. Мешков на VAR был обязан вмешаться в этот эпизод.

Всё нормально было у Иванова, он управлял игроками. Но эпизод с Дзюбой выбивается. Если бы защитника «Динамо» удалили, «Локо» играл бы в большинстве полчаса. Это преимущество, с которым можно забивать голы. Ещё и штрафной был бы опасный, с таких кладут.

Мешкова, к слову, как и Фёдорова, сразу после этого отстранили от работы AVAR на воскресных матчах. Решения теперь принимаются молниеносно и быстро. И не надо никакую ЭСК ждать.

Оценка Иванова — 7,9.

Сергей Иванов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Балтика» — «Краснодар» — 2:2

Кукуляк — старательный парень, это видно. Даёт играть, бегает, отработал неплохо. Но в моменте на 58-й минуте он зачем-то побежал куда-то в ворота — гол забивать, наверное. А стоило просто немного притормозить: мяч отскочил влево, и Кукуляк спокойно увидел бы контакт в ногах у защитника «Балтики» и Сперцяна. Арбитр перебежал линию мяча, а когда повернул голову, футболист «Краснодара» уже лежал на газоне. VAR вмешался, и, хоть повторы были не очень, Кукуляк по ним принял решение, что это 11-метровый удар.

Оценка снижается, потому что Кукуляк находился в идеальной позиции. Перемещение неправильное, но где-то там он и должен был оказаться, только чуть дальше от ворот. Однако Кукуляк пропустил открытый эпизод и продолжил игру. И это его проблема: он иногда видит то, что не надо, а иногда не видит то, что надо. Своеобразное мышление.

Игроки «Краснодара» в этом матче вели себя спокойнее, чем в игре с «Ростовом». Думаю, это связано с тем, что спорных моментов как таковых не было. Даже когда Сперцян падал, он не кувыркался и не бился головой о землю, а спокойно сел и улыбнулся. Либо руководители провели работу с футболистами, такой вариант тоже возможен.

Оценка Кукуляка — 7,9.

«Урал» — «Сочи» — 1:4

Хорошая работа Москалёва, он шёл на оценку 8,5. Но этот момент с попаданием руки по лицу Силвейре на 85-й минуте… Он его видел. Позиция была открытой, Москалёв находился в штрафной площади, но почему-то его замкнуло. Даже видно было, что, когда арбитр пошёл к монитору, он уже понимал, о чём речь идёт, и переживал. Это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Москалёв исправился после вмешательства VAR, но для него это всё равно пропущенный эпизод. И, к сожалению, так как эпизод открытый, нельзя сказать, что арбитру перекрыли обзор, и не снизить оценку.

Оценка Москалёва — 7,9.

Владимир Москалёв Фото: ФК «Урал»

«Спартак» — «Пари НН» — 2:0

На 41-й минуте был забит правильный гол, хотя игрок «Спартака» поднимал руки и извинялся перед всеми, что якобы залез за линию офсайда. А на самом деле он потерял футболиста «Нижнего», который лежал на линии ворот. Даже если бы спартаковец коснулся мяча, был бы гол. Хорошо для помощника арбитра, что он игрока не потерял и сразу встал по вратарю.

Что касается безобразия в концовке матча, мне сейчас пишут, что я оскорбил Амелина и что он хороший человек. Так и не понял, как я его оскорбил. Никто не говорил, что он плохой. Но хороший человек — не профессия. Сейчас начинают искать какой-то сговор среди судей против Мажича. Но с кем там заговор, по-вашему? С Амелиным? С Фёдоровым? Какой заговор с ними возможен, если один не помогает Карасёву, а другой не удаляет Гоцука?

Поэтому Амелин и трус. Можно назначать или не назначать 11-метровый удар, не показывать сложные карточки, но когда к тебе применяют физическую силу, то из тебя делают клоуна перед всей страной. Гоцук именно это и сделал. И сразу почувствовал вкус крови. В следующем эпизоде судьи пропустили фол, Гоцук полетел двумя ногами в Мозеса и пошёл пихать Амелину. Игрок «Нижнего» ходил по полю королём с мячом под мышкой, и по фигу ему было, что его удалили.

Футболисты чувствуют, кого можно сожрать, а кого нельзя. Амелина в этой ситуации просто сожрали. Каким бы хорошим человеком он ни был, в Европе, если бы он был арбитром ФИФА, он бы после такого закончил сразу. Этого судьи больше бы не было. Потому что первое, на что смотрят, когда человек идёт в судейство, — это персональные качества. Как он может управлять игроками, насколько он жёсткий. Футболисты должны бояться судью — не потому что он дурак и непонятно что придумает, а потому что он не будет церемониться ни с кем.

А здесь случился кошмар. Это плевок в арбитров, в департамент, во всё российское судейство. Нельзя позволять так делать. Прямая красная, пишешь рапорт, физическое воздействие — это всё просто. Был бы я руководителем, у меня бы Амелин в РПЛ больше не работал. По крайней мере в этом сезоне точно.

Когда я судил матч «Зенита» с «Крыльями Советов» и Виллаш-Боаш толкнул резервного арбитра, это была красная, рапорт и шесть игр дисквалификации. Потом на КДК рассказывали, какой Виллаш-Боаш хороший человек и как он любит животных. А ему сказали: «Послушай, хороший человек, так нельзя». Здесь то же самое должно быть. Надо, чтобы КДК поднял запись и обязательно наказал Гоцука, потому что иначе он может остаться безнаказанным и пропустить всего одну игру. Ему свои же футболисты рот закрывали — вы представляете, что там лилось? А Амелин стоит и слушает. Да покажи ты ему ещё красную за оскорбления! На этого Гоцука можно рапорт из трёх томов написать. Но писали они или нет, я не знаю.

«Поплыл» и Амелин, и бригада его. Резервный, ассистент — все видели, что Мозес попал Александрову рукой по лицу. Но решили усилить впечатление. Плюс к этому на 45-й минуте Амелин не показал жёлтую карточку игроку «Нижнего» за грубую игру, также не показал жёлтую Мозесу и ещё одному футболисту «Спартака» за аналогичные нарушения. И не показал красную Гоцуку за физическое воздействие на арбитра.

Проблема в том, что, так как Амелин не показал красную Гоцуку, он в рапорте мог написать только про неспортивное поведение и оскорбления. Но КДК, ссылаясь на СМИ, может инициировать разбирательство. То же касается ЭСК — Мажич может попросить разобрать эпизод. Если будет установлено, что физическое воздействие со стороны Гоцука было, то это дисквалификация на шесть матчей. Срок фиксированный — ни больше, ни меньше.

Что касается Амелина, до зимы мы его точно не увидим. Я так думаю. Хотя у нас всё возможно.

Оценка Амелина — 7,6.

«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1

Сразу о моменте с ударом Рахмановича по лицу Клаудиньо на 42-й минуте. Для Чистякова это вообще не фол. Но такого быть не может! Некоторые пишут, что было касание через плечо. Даже если так, это всё равно фол, который нужно рассматривать только в одном плане — красная это карточка или нет. Для меня это удаление: один футболист бежит убивать другого, ему даже мяч не нужен. Рахманович согнул локоть и выставил его как оружие. Да так челюсть можно сломать. И как такое судейство оправдать? Допустим, я руководитель — сижу и думаю: «Как же вас спасти, Чистяков и особенно Галимов?» А никак. Просто говорите, что это красная карточка, и арбитры будут наказаны. Галимов может быть отстранён на три матча, Чистяков — на два. А то и больше.

Сложная игра, конечно. Но потом же Галимов на VAR как-то увидел, что на 65-й минуте «Зенит» забил с нарушением в начальной фазе атаки. Для него же это фол! Чистяков исправился после повтора, и для него это сложный эпизод, поэтому на оценку он не повлиял. Но что мешало так же разобраться в моменте с Рахмановичем?

Оценка Чистякова — 7,9.

Артём Чистяков Фото: ФК «Зенит»

«Ростов» — «Ахмат» — 3:0

Отличное судейство от Левникова. Всё спокойно, хорошо, одинаково. Но потом бах, 36-я минута. Ассистент не помог с красной карточкой игроку «Ахмата» за лишение явной возможности забить гол, VAR почему-то не вмешался. Это открытый момент. Уже убрали Мешкова с «Локомотива», вы же читаете новости. Вы же знаете о предыдущих историях, можете их сравнивать и должны понимать, что это красная. Можно же хотя бы позвать Левникова к монитору, чтобы он сам решал, удаление это или нет. Нет, не зовут. В итоге непоказ красной карточки.

Про хорошее судейство Левникова говорю, потому что в моменте с пенальти он разобрался самостоятельно. Хорошая позиция, всё видит — удар по голове ногой. Всё просто. Но, когда надо было помочь, ему не помогли.

Оценка Левникова — 7,9 (8,5).