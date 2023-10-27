Министр внутренних дел Франции о словах Бензема о секторе Газа: за этим что-то скрывается

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вновь высказался о нападающем «Аль-Иттихада» Кариме Бензема, который поддержал жителей сектора Газа.

«Вы можете задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в социальной сети свои политические взгляды, и почему, когда он это делает, то делает выборочно. Лично я считаю, что за этим что-то скрывается, и не видеть этого значит быть наивным. Мы можем задаться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов его подписчиков, я думаю, что моя роль — осудить это», — приводит слова Дарманена RMC Sport.

Напомним, ранее Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией.

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«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема: