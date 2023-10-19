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В МВД Франции упомянули Хабиба Нурмагомедова, когда объясняли скандальные слова о Бензема

В МВД Франции упомянули Хабиба Нурмагомедова, когда объясняли скандальные слова о Бензема
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В МВД Франции объяснили слова по поводу обвинений в адрес нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией, сообщает RMC Sport.

В частности, в окружении министра внутренних дел Жеральда Дарманена назвали признаки, которые указывают на связь форварда с террористической организацией. Отмечается, что в течение нескольких лет наблюдается медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жёсткого, строгого ислама.

Также среди причин называются отказ игрока петь гимн Франции вместе со сборной, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом города Мо, которое стало предметом скандала из-за поиска связи с убийством Сэмюэля Пэти.

Помимо этого, упоминается поддержка публикации российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова «настоящего призыва к ненависти» после выпуска карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе.

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