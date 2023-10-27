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Дмитрий Пятибратов: нравится, что Ташуев делает с «Факелом». Пришло время перемен

Дмитрий Пятибратов: нравится, что Ташуев делает с «Факелом». Пришло время перемен
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об изменениях в воронежской команде под руководством Сергея Ташуева.

«Мне нравится, что делает Ташуев с «Факелом». Он поменял полностью схему, позиции игроков. Это что-то новое и интересное. Пришло время перемен — «Факел» меняется. Прошлая гостевая победа над «Оренбургом» не была очень убедительной, потому что хозяева создавали больше моментов. Но успех на выезде — это всегда новые эмоции, это круто. Нужно набираться терпения и смотреть дальше. Пока от игры «Факела» эмоции положительные, изменения радуют глаз. Теперь осталось добиваться результата. Красивый футбол — это одна история, но в РПЛ нужен результат», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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