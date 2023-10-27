«Факел» — «Спартак». Абаскаль встал на путь исправления

28 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех воронежцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Факел» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» (28.10.2023)

До зимнего перерыва всё меньше времени. 28 октября в Российской Премьер-Лиге состоятся четыре матча 13-го тура. В самом раннем из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже «Факел» примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

С приходом Сергея Ташуева «Факел» неплохо прибавил. Во-первых, стал чаще цепляться за очки. Во-вторых, заметно улучшилась игра в обороне. В последних пяти матчах в чемпионате России они пропустили только два мяча. Забили тоже немного — четыре гола.

За этот период времени «огнеопасные» уступили только «Рубину» (0:1). Также они сыграли вничью с «Уралом» (0:0) и «Динамо» (0:0). Победили подопечные Ташуева сначала «Сочи» (2:0), а затем «Оренбург» (2:1). Таким образом, они поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Всё бы ничего, но результат матча с оренбуржцами не совсем закономерен. Он запомнился несколькими скандальными историями. Наиболее значимая — неудаление нападающего «Факела» Евгения Маркова. В компенсированное к первому тайму время он грубо нарушил правила на полузащитнике соперника Габриэле Флорентине.

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением, что это фол не на красную, а на бордовую карточку. Если бы Сергей Карасёв удалил Маркова, встреча наверняка сложилась бы совсем иначе. Второй инцидент — отказ защитника «огнеопасных» Игоря Калинина выходить на замену. Конфликт был быстро улажен, но неприятный осадок после него остался.

«Спартак» в этом сезоне очень нестабилен. У Гильермо Абаскаля с переменным успехом получается руководить командой. Совсем недавно она разгромно уступила «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ и «Динамо» (0:3) в Кубке России, но затем сыграла вничью с ЦСКА (2:2) и победила набравший отличный ход «Пари НН» (2:0).

В матче с нижегородцами «народная команда» показала поистине классную игру. Она много и красиво комбинационно атаковала, а также практически ничего не позволила создать сопернику у своих ворот. Но, увы, и здесь не обошлось без скандала. Наставник нижегородцев Сергей Юран был вне себя от злости из-за судейства.

Повторилась та же история, что и во встрече 4-го тура группового этапа Кубка России. Пострадал тот же самый футболист — защитник «Пари НН» Виктор Александров. Он получил удар рукой в лицо, но арбитры не заметили нарушения правил. Это взбесило капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука. Он нарушил правила в самой концовке, получил вторую жёлтую карточку и принялся ругать судей.

Как бы там ни было, кажется Абаскаль встал на путь исправления. Во встрече с нижегородцами здорово выступили практически все футболисты красно-белых. Отдельно хочется отметить качественную игру Антона Зиньковского и Александра Соболева, с которым у испанского специалиста незадолго до этого был конфликт.

В игре нападающих ранее отчётливо прослеживался регресс. Если Абаскалю удастся развить успех и вернуть ведущим футболистам «Спартака» былые кондиции, улучшение результатов не заставит себя долго ждать. Пока же наилучшим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.78.

Воронежцы являются очень удобным соперником для «народной команды». Только в 1 из 10 последних очных встреч сине-белым удалось победить. Во всех остальных матчах выигрывали красно-белые. У них на порядок лучше состав и результаты, несмотря на нестабильность.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года

«Факел» здорово прибавил благодаря Сергею Ташуеву. Ощутимо улучшилась игра в обороне, а также стали чаще проявляться характер и сила воли. Не исключено, что поддержка домашних трибун поможет воронежцам зацепиться за ничью в грядущем матче. Впрочем, в победу «Спартака» верится больше. История очных встреч и расклад сил в целом на стороне красно-белых. Если они продемонстрируют футбол такого же качества, как в матче с «Пари НН», то непременно выиграют.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.