«Ницца» возглавила турнирную таблицу французской Лиги 1, обыграв «Клермон»
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Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Клермоном» и «Ниццей». Встреча прошла на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Ницца» одержала победу со счётом 1:0.
В конце первого тайма «Ницца» могла выйти вперёд, однако нападающий гостей Гаэтан Лаборде не сумел реализовать пенальти. Тем не менее на 74-й минуте матча полузащитник «Ниццы» Хишем Будауи открыл счёт. Этот мяч стал единственным в прошедшей встрече.
Благодаря этой победе «Ницца» поднялась на первое место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 22 очка после 10 проведённых матчей. «Клермон» находится на предпоследней, 17-й, позиции чемпионата, в активе клуба лишь пять очков в девяти играх.
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