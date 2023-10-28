Сёмин: работой арбитров всегда кто-то недоволен. Обсуждать судейство — неблагодарное дело

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал новость о приглашении иностранных судей на матчи РПЛ.

«Иностранные арбитры на матчах РПЛ? Наверное, это неплохая идея. Уже такое было у нас. Понятно, что приглашение арбитров из других стран не избавит футбол от судейских ошибок, но для повышения конкуренции это хороший ход. У судей такая профессия, что их работой всегда кто-то будет недоволен. А вообще, обсуждать судейство – неблагодарное дело», – приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее стало известно о сотрудничестве РФС в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях.