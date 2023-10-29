Бербатов: больно видеть, но это факт: «МЮ» гонится за «Сити». Роли поменялись

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал последние результаты клуба.

«Это факт: «Юнайтед» гонится за «Сити». Вы не можете сказать другое. Роли поменялись. Всем больно видеть это, но это факт.

Посмотрим, что произойдёт, когда уйдёт Хлсеп Гвардиола. «Сити» может продолжить на том же уровне, или вернуться к уровню «Юнайтед».

«Юнайтед» должен попытаться сократить этот разрыв как можно быстрее, иначе мы рискуем некоторое время не выигрывать чемпионат. Прошло 10 лет после последнего чемпионства «МЮ», мы рискуем стать теми, кем был «Ливерпуль». Это была бы большая катастрофа», – приводит слова Бербатова Sportskeeda.

Напомним, сегодня, 29 октября, в рамках очередного тура АПЛ «МЮ» у себя на поле примет «Ман Сити». Начало матча — в 18:30- мск.