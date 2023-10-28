«МЮ» — «Ман Сити». Холанд добьёт тен Хага

В этом сезоне у голландского специалиста ничего не получается. Норвежца ему не остановить.

29 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.70. Успех «красных дьяволов» оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити» 29 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (29.10.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш АПЛ. На 29 октября запланировано пять встреч 10-го тура. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в манчестерском дерби померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Главный арбитр — Пол Тирни.

«МЮ» начал сезон очень неудачно. В девяти турах в чемпионате Англии он потерпел четыре поражения. Обыграли манкунианцы располагающиеся в нижней части турнирной таблицы «Вулверхэмптон» (1:0), «Ноттингем Форест» (3:2), «Бёрнли» (1:0), «Брентфорд» (2:1) и «Шеффилд» (2:1).

Кроме того, плохо «красные дьяволы» стартовали в Лиге чемпионов. В трёх турах группового этапа турнира они уступили «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3). Затем подопечные Эрика тен Хага не без удачи победили «Копенгаген» (1:0). Уверенностью в их игре в этом сезоне и не пахнет.

Во встрече с «Брентфордом» манкунианцы спаслись от поражения лишь в компенсированное ко второму тайму время. В игре с «Ноттингем Форест» они отыгрались с 0:2, а забили победный мяч, играя в большинстве. В матче с «Копенгагеном» на последних секундах спас команду от потери очков Андре Онана. Он парировал 11-метровый удар.

Если в прошлом сезоне тен Хаг вызывал восхищение, регулярно принимая верные тактические и управленческие решения, то в текущем розыгрыше его задумки не работают. Помимо этого, у тренера возник конфликт с Джейдоном Санчо. Нападающий был отстранён, что вряд ли позитивно отразилось на атмосфере в раздевалке. Многие ведущие футболисты «МЮ» сбавили.

Плюс очень плохо обстоят дела с адаптацией у большей части приобретённых «красными дьяволами» этим летом футболистов. Ещё усложняют жизнь манкунианцам травмы. Наиболее важная потеря — попадание в лазарет Лисандро Мартинеса. На позиции аргентинца тен Хаг выпускает Гарри Магуайра, которому свойственно допускать много ошибок.

В матче с «Копенгагеном» Магуайр стал героем. Он записал на свой счёт победный гол. Вот только это, скорее всего, разовая акция. Не стоит забывать, что соперник был довольно удобным. «Манчестер Сити» гораздо опаснее «Копенгагена». На данный момент он располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет два очка.

По итогам минувшего сезона «горожане» выиграли требл. Победа в АПЛ стала для них пятой в последних шести сезонах. За долгие годы во главе «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола построил исключительную команду, обладающую бесподобным контролем мяча и способную победить любого соперника.

Помогло испанскому специалисту улучшить игру «горожан» подписание прошлым летом Эрлинга Холанда. В дебютном сезоне в составе «Манчестер Сити» нападающий побил рекорд по количеству забитых мячей в одном розыгрыше АПЛ. В 100 последних матчах на клубном уровне он забил 96 голов и отдал 19 результативных передач.

В девяти встречах в текущем розыгрыше чемпионата Англии Холанд отметился девятью забитыми голами. За этот период времени подопечные Гвардиолы уступили только «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1). Во всех остальных встречах они побеждали.

Также «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Црвену Звезду», «Лейпциг» и «Янг Бойз» (во всех трёх случаях 3:1) в Лиге чемпионов. Суммарно в 12 встречах «горожане» пропустили только 10 мячей, а сами забили 28. П2 + ИТБ 1.5 мяча принимается в «Фонбет» с коэффициентом 1.90. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так.

Ждём, что Эрлинг Холанд в очередной раз порадует результативностью и поможет своей команде одержать победу. Для него матчи с «красными дьяволами» очень принципиальны, ведь когда-то легенда манкунианцев Рой Кин, сломал карьеру отцу 23-летнего норвежца — Альфу-Инге. Дополнительной мотивации ему искать не нужно.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 29 октября 2023 года

«Манчестер Юнайтед» пребывает на спаде. Он демонстрирует невнятную игру и буквально выгрызает победы в матчах с аутсайдерами. Во встречах с сильными соперниками «красные дьяволы» в этом сезоне регулярно проигрывают и много пропускают. «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом. У него лучше рисунок футбола и результаты. Плюс много забивает Холанд. История очных встреч свидетельствует в пользу уверенной победы «горожан». П2 + ИТБ 1.5 мяча принимается за 1.90. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

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