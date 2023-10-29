Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» вернулся на первое место в Бундеслиге после победы над «Фрайбургом»

«Байер» вернулся на первое место в Бундеслиге после победы над «Фрайбургом»
Комментарии

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и «Фрайбургом». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Подопечные Хаби Алонсо одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче на 36-й минуте открыл 20-летний Флориан Вирц. Второй гол «Байера» был забит на 60-й минуте, когда голкипер гостей Ноа Атуболу переправил мяч в собственные ворота. Игроки «Фрайбурга» смогли отыграть один гол на 70-й минуте. Отличился защитник Мануэль Гульде.

После этой победы в активе «Байера» стало 25 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Фрайбург» с 13 очками располагается на восьмой строчке.

Германия - Бундеслига . 9-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Вирц – 36'     2:0 Атуболу – 60'     2:1 Гульде – 70'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android