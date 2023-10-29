«Байер» вернулся на первое место в Бундеслиге после победы над «Фрайбургом»
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и «Фрайбургом». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Подопечные Хаби Алонсо одержали победу со счётом 2:1.
Счёт в матче на 36-й минуте открыл 20-летний Флориан Вирц. Второй гол «Байера» был забит на 60-й минуте, когда голкипер гостей Ноа Атуболу переправил мяч в собственные ворота. Игроки «Фрайбурга» смогли отыграть один гол на 70-й минуте. Отличился защитник Мануэль Гульде.
После этой победы в активе «Байера» стало 25 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Фрайбург» с 13 очками располагается на восьмой строчке.
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