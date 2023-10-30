Холанд обошёл Роналду и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил список лучших бомбардиров календарного года.

Норвежский футболист оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед» и достиг показателя в 44 забитых мяча за клуб и сборную с начала 2023 года. Таким образом, Холанд смог обогнать форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 43 гола.

29 октября в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

«Манчестер Сити» набрал 24 очка в десяти матчах чемпионата Англии и занимает третье место в турнирной таблице турнира.