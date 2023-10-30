Пименов — о «Наполи»: думаю, в этом сезоне в Италии будет новый чемпион

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил шансы «Наполи» второй год подряд выиграть чемпионат Италии.

«Тяжело подтвердить статус чемпиона. Не знаю, хватит ли «Наполи» на весь сезон, потому что в отличной форме находятся «Милан» и «Интер», а также тот же «Ювентус» исправно набирает очки. Я думаю, что в этом сезоне будет новый чемпион в Италии», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (2:2). После результата данного матча у «Милана» в активе стало 22 очка. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Интера» на три очка. «Наполи» набрал 18 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. На втором месте находится туринский «Ювентус» (23).