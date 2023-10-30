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Пименов — о «Наполи»: думаю, в этом сезоне в Италии будет новый чемпион

Пименов — о «Наполи»: думаю, в этом сезоне в Италии будет новый чемпион
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил шансы «Наполи» второй год подряд выиграть чемпионат Италии.

«Тяжело подтвердить статус чемпиона. Не знаю, хватит ли «Наполи» на весь сезон, потому что в отличной форме находятся «Милан» и «Интер», а также тот же «Ювентус» исправно набирает очки. Я думаю, что в этом сезоне будет новый чемпион в Италии», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (2:2). После результата данного матча у «Милана» в активе стало 22 очка. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Интера» на три очка. «Наполи» набрал 18 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. На втором месте находится туринский «Ювентус» (23).

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