Жиру — о матче с «Наполи»: я очень расстроен, потому что сегодня «Милан» потерял два очка

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал свои эмоции после замены в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (2:2). Напомним, форвард оформил дубль в первом тайме, а после был очень недоволен своей заменой на 81-й минуте.

«Я очень расстроен, потому что сегодня мы потеряли два очка: будем надеяться, что они не отяготят нам сезон. Мы могли забить четыре гола в первом тайме. Я не робот, у меня есть эмоции. Я не хотел выходить и думал, что помогаю команде. Я уважаю тренера, но мне захотелось продолжить», — приводит слова Жиру журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Твиттер).

После результата данного матча у «Милана» в активе стало 22 очка. Команда идёт на третьем месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Интера» на три очка. «Наполи» набрал 18 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

