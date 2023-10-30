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Ахметов — о поражении от ЦСКА: жалко проигрывать такой матч. Очко мы заслуживали

Ахметов — о поражении от ЦСКА: жалко проигрывать такой матч. Очко мы заслуживали
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов считает, что «быки» не заслуживали поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Приятно играть против бывших партнёров, поэтому всегда приятные ощущения возвращаться на этот стадион. Обидно, честно говоря, вроде играли хорошо, но стопроцентные моменты не забили. Жалко проигрывать такой матч — как минимум очко мы заслуживали. Счёт не по игре? Да», — заявил Ахметов в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся в минувшее воскресенье, 29 октября. Победу одержала команда Владимира Федотова, в составе которой отличился Фёдор Чалов. После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. ЦСКА расположился на пятой строчке.

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