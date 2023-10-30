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Евгений Алдонин: ЦСКА выглядел достойно и по делу обыграл «Краснодар»

Евгений Алдонин: ЦСКА выглядел достойно и по делу обыграл «Краснодар»
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Я бы не сказал, что «Краснодар» как-то не очень хорошо сыграл с ЦСКА. По ходу всего чемпионата они показывают стабильную игру. ЦСКА выглядел достойно и по делу победил. Матч равный. Даже несмотря на потери ЦСКА обладает хорошим и конкурентоспособным составом. Этот тот состав, который может бороться за самые высокие места, а этот матч — лишнее подтверждение того, что команда может играть и побеждать кого угодно в чемпионате», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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