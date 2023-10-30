Александр Кержаков: «Золотой мяч» должен получить Месси

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков считает, что «Золотой мяч» в 2023 году должен получить Лионель Месси.

«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси. Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, он является лучшим в мире на данный момент», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Отметим, что фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» — 2023 считаются Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. При этом полный список претендентов включает в себя 30 футболистов.