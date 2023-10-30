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«Золотой мяч» 2023: онлайн-трансляция, дата вручения, претенденты, Месси, Холанд, Мбаппе, 30 октября 2023

Месси, Холанд или Мбаппе? Церемония вручения «Золотого мяча»! LIVE
Кирилл Закатченко
Церемония вручения «Золотого мяча»
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Помимо этого, узнаем имя лучшей футболистки, лучшего вратаря и лучшего молодого игрока.

Всем привет, друзья! Сегодня, 30 октября, в парижском театре Шатле пройдёт церемония вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира. Но этим программа мероприятия не ограничится. К примеру, мы также узнаем, кто станет лучшей футболисткой мира, лучшим вратарём, лучшим молодым игроком.

Год назад «Золотой мяч» забрал Карим Бензема, который уже не входит в число главных претендентов. Скорее всего, приз в восьмой раз в карьере заберёт Лионель Месси, который стал в конце прошлого года чемпионом мира. Но ведь могут быть и сюрпризы, правда? В число основных претендентов (не таких, конечно, как Месси) также входят Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Гости начнут прибывать на мероприятие примерно в 21:30 мск, однако сама церемония начнётся в 22:45. Следите за главным событием вечера вместе с нами!

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