Радимов раскритиковал «Спартак» и Абаскаля за игру в матче с «Факелом» в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 13-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» на выезде уступил воронежскому «Факелу» — 0:2.

«Поле не самое плохое для игры. Неправильно со стороны спартаковцев складывать всю вину на поле. Это не так. «Факел» на этом поле гораздо лучше работал с мячом, чем Соболев или другой игрок из атаки «Спартака».

«Факел» переиграл «Спартак» во всём, если мы возьмём статистику и по ударам, и по владению мячом, и по всему. По заряженности даже не говорим, по‑моему, даже Абаскаль признал, что «Факел» больше хотел. Как они больше хотели, если «Спартак» всё время ставит цель бороться за первые места, я не понимаю. Всё это в совокупности дало результат. На этом поле «Факел» лучше играл в футбол.

Ну почему «Факел» больше заряжен, чем «Спартак»? Почему? Я не понимаю. Абаскаль сказал, что он доволен и гордится своими ребятами. В чём? В том, что они безвольно проиграли единоборства? Если это сказано для футболистов, говори это в раздевалке, зачем выносить это на обсуждение. За это же прилетит ему», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 13 туров.