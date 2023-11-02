«Спросил у Рахимова: «Почему не попадаю в заявку?» Сорокин — о своём игровом времени

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о своём игровом времени в текущем сезоне.

«Один раз подошёл к Рахимову и спросил: «Что не так и почему не попадаю в заявку?» Тренер ответил, что есть определённые качества, которые его не устраивают. Я сказал: «Всё, хорошо». Дальше тренируюсь, работаю.

Если ситуация не изменится, буду ли зимой рассматривать смену клуба? Буду двигаться от этой ситуации, если будет нужно. Хочу получать удовольствие от всего происходящего в футболе. На данный момент сложность в том, что для футболиста важно играть. Посмотрим. Пришёл два месяца назад, и все мои мысли до сегодняшней секунды связаны только с «Рубином». А дальше будет видно.

Были ли мысли, что меня игнорируют незаслуженно? Отвечу так: проскакивали», — приводит слова Сорокина Sport24.

Сорокин стал игроком «Рубина» в начале сентября этого года. В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в лишь в пяти матчах казанцев во всех турнирах.