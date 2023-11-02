Тороп: победный гол Заболотного? У него сильные ягодицы

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1) заявил, что нападающий армейцев Антон Заболотный забил гол благодаря сильным ягодицам.

«Победный гол Заболотного? Сильные ягодицы», — передает слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в матче Кубка России с «Оренбургом» у красно-синих дублем отметился нападающий Фёдор Чалов, забив один гол с пенальти, а также один мяч забил Заболотный головой, быстро поднявшись с газона.

На данный момент после шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством баллов. Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт 3 ноября.