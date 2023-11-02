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Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал победу над «Оренбургом»

Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал победу над «Оренбургом»
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Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в матче 6-го тура Фонбет Кубка России.

«Самое главное, что заняли первое место. Это играет большой плюс для нас. Закономерная победа. Сегодня очень хорошо выходили из-под прессинга и хорошо решали моменты.

Где-то подвела концентрация, поймали нас на контратаке. Наверное, мы неправильно отреагировали на гол. Но хорошо, что выиграли. Будем делать работу на ошибками», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент после шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством баллов. Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт 3 ноября.

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