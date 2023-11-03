Руни высказался о критике в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни высказался о критике Эрика тен Хега в «Манчестер Юнайтед».

«Это работа. Это часть работы. Мы все знаем об этом, когда устраиваемся на работу, какой бы она ни была.

Я знал, что по прибытии в Бирмингем на меня будет оказывать большое давление, и я уверен, что Эрик тен Хаг знает это в «Манчестер Юнайтед». Всё идет не так хорошо, как им хотелось бы или как они надеялись. Я думаю, что игроки также должны взять на себя большую ответственность. Я знаю некоторых игроков там, и они выступают не на том уровне, на который, как я знаю, они способны.

Конечно, в конечном счете, все начинается и заканчивается с тренера, и это часть работы. После последних нескольких недель он получит критику, но я думаю, что игроки могут сделать для него гораздо больше, чем то, что они делают сейчас», — приводит слова Руни Metro.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:3 и вылетел из Кубка лиги.

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