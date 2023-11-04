Летом Алькантара отказал ряду клубов, надеясь, что он станет важным игроком в «Ливерпуле»

Минувшим летом полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара отказал нескольким клубам из Саудовской Аравии, рассчитывая, что ему ещё предстоит сыграть важную роль в команде Юргена Клоппа. Об этом сообщает журналист Пол Горст.

По информации источника, расчёт футболиста оказался неверным, и с большой вероятностью Алькантара в скором времени покинет клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» и испанский футболист не будут продлевать контракт, который истекает в июне 2024 года. Отмечается, что «красные» недовольны большим количеством травм Алькантары. Они понимают, что постоянные повреждения ограничивают потенциальное влияние Тьяго на игру команды. Одним из вариантов для продолжения карьеры Алькантары может стать каталонская «Барселона», воспитанником которой он и является.

32-летний Тьяго Алькантара с сентября 2020 года выступает за английский «Ливерпуль». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Испании ещё не выходил на поле.