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Тьяго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом 2024 года

Тьяго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом 2024 года
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Тьяго Алькантара уйдёт из английского клуба после завершения сезона-2023/2024. Об этом сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, «Ливерпуль» и Тьяго Алькантара не будут продлевать контракт, который истекает в июне 2024 года. Отмечается, что «красные» недовольны большим количеством травм испанца. Они понимают, что постоянные повреждения ограничивают потенциальное влияние Тьяго на игру команды. Одним из вариантов для продолжения карьеры Алькантары может стать каталонская «Барселона», воспитанником которой он и является.

32-летний Тьяго Алькантара с сентября 2020 года выступает за английский «Ливерпуль». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Испании ещё не выходил на поле.

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