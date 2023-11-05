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Райя — о голе «Ньюкасла»: мяч ушёл за пределы поля, Жоэлинтон сфолил, офсайд тоже был

Райя — о голе «Ньюкасла»: мяч ушёл за пределы поля, Жоэлинтон сфолил, офсайд тоже был
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Голкипер «Арсенала» Давид Райя высказался о судействе в матче 11-го тура АПЛ, в котором его команда на выезде уступила «Ньюкаслу» — 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.

«Мы все очень расстроены. О голе «Ньюкасла» могу сказать следующее: я видел, что мяч вышел за пределы поля. После этого Жоэлинтон сфолил на Габриэле, толкнул его в спину, но судьи не посчитали это фолом. Ко всему этому, как мне кажется, был офсайд. Так что мы очень сильно разочарованы.

Мы очень хорошо играли на чужом поле. На этом стадионе всегда непросто играть. Мы заслуживали своей игрой чего-то большего, чем поражение. Ничья была бы более справедливым результатом. На мой взгляд, игра была равна», – приводит слова Райи BBС.

После матча 11-го тура «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.

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