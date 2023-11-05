Артета — о голе «Ньюкасл Юнайтед»: мне стыдно, что такой мяч не был отменён. Это позор

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 11-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) заявил, что ему стыдно за такой засчитанный мяч.

«Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе с этим соперником. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что такой мяч не был отменён в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.

Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступая на самом высоком уровне.

Когда мы недостаточно хороши, я беру ответственность на себя. Но то, что произошло сегодня, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге. Потому что тут идёт ожесточённая борьба.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение», – приводит слова Артеты BBC.