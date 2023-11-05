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«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 5 ноября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире предстоящую встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества туров «Спартак» также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Зенит», у которого в активе 29 очков после 14 игр.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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