Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Классен: в «Спартаке» боевое настроение — хотим выйти на победную дорогу

Классен: в «Спартаке» боевое настроение — хотим выйти на победную дорогу
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Леон Классен рассказал, что команда хочет выйти на победную дорогу.

«Настроение в команде боевое. Хотим все вместе выйти на победную дорогу», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой после матча с «Краснодаром».

В данный момент красно-белые находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 13 проведённых матчей.

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android