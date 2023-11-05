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Классен: в «Спартаке» боевое настроение — хотим выйти на победную дорогу

Защитник московского «Спартака» Леон Классен рассказал, что команда хочет выйти на победную дорогу.

«Настроение в команде боевое. Хотим все вместе выйти на победную дорогу», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой после матча с «Краснодаром».

В данный момент красно-белые находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 13 проведённых матчей.

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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