Пименов: без обороны «Локомотив» не сможет претендовать на высокие места

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что без обороны железнодорожники не смогут претендовать на высокие места.

«Если брать «Локомотив» по игре в атаке, то команда производит хорошее впечатление. А вот к командной обороне есть большие вопросы. «Локомотив» находится чуть выше середины турнирной таблицы, что отражает всю концепцию клуба — нет баланса между атакой и обороной. В этом главная проблема.

Если зимой они укрепят оборону, тогда можно на что-то расчитывать. Без обороны на высокие места «Локомотив» претендовать не сможет. Галактион как тренер мне симпатичен. Он пытается сыграть на сильных качествах своих игроков. Вопрос больше ни к нему, а к руководству — нужно укреплять линию обороны, не не покупать игроков в атаку», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.