Хет-трик Джексона помог «Челси» разгромить «Тоттенхэм», который доигрывал матч вдевятером

Завершился матч 11-го тура АПЛ между двумя лондонскими командами — «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Челси» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1.

В самом начале первого тайма, на шестой минуте, Деян Кулушевски открыл счёт в матче, выведя «Тоттенхэм» вперёд. На 21-й минуте нападающий «синих» Рахим Стерлинг смог сравнять счёт, но после просмотра видеоповтора гол был отменён. На 28-й минуте отличился Мойсес Кайседо, но и его мяч был также отменён. На 35-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти после фола защитника Кристиана Ромеро. Ромеро получил красную карточку, а Коул Палмер уверенно реализовал удар, сравняв счёт.

В начале второго тайма, на 55-й минуте игрок «Тоттенхэма» Дестини Удоджи получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 75-й минуте Николас Джексон вывел «Челси» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте Джексон забил свой второй гол. На 90+8-й минуте Николас Джексон оформил хет-трик, установив окончательный счёт матча — 4:1, разгромная победа «Челси».

После данного матча «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах. «Челси» же поднялся на 10-ю строчку, имея в своём активе 15 очков в 11 встречах.