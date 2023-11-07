В «Карабахе» отреагировали на вызов Лунёва в сборную России

В «Карабахе» прокомментировали попадание голкипера команды Андрея Лунёва в расширенный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Мы очень рады, что его вызвали в сборную после долгого перерыва. Это в основном его заслуга и, конечно, нашего клуба. Мы доверяем ему, и он оправдывает наши ожидания. Очень надеемся, что так будет и в дальнейшем, потому что на тренировках Андрей показывает профессионализм и усердно работает над собой. Мы можем только пожелать ему удачи в сборной», – приводит сообщение пресс-службы «Карабаха» издание Metaratings.

Напомним, 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.