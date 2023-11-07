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Стал известен состав сборной России на ноябрьский сбор

На ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунёв («Карабах» Агдам).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов» Самара), Евгений Харин («Ахмат» Грозный).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак» Москва), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие

Александр Соболев («Спартак» Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде. Игра с Кубой пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30.