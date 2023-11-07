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«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск

«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Игра начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.

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