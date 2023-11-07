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Игрок «Оренбурга» Флорентин: Куба? Не видел их матчи, только кубинские телесериалы смотрю

Игрок «Оренбурга» Флорентин: Куба? Не видел их матчи, только кубинские телесериалы смотрю
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин ответил на вопросы о сборной России. Россияне проведут товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября.

«Куба? Я тоже ничего не могу сказать об этой сборной. Не видел их матчи, только кубинские телесериалы смотрю (смеётся).

Где искать мотивацию российским футболистам, с которыми почти никто не хочет играть? Сложно ответить на этот вопрос. Я надеюсь, что ситуация с Россией и её нахождением в европейском футболе разрешится и сборная сможет нормально играть.

Если бы сборная России сыграла с командой легионеров РПЛ, кто из «Оренбурга» вышел бы на поле? И Мансилья, и Перес, и Джимми, и Лукас, и я. В общем, все латиноамериканцы из нашей команды», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

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