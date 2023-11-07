«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте встречи Фюллькруг головой скинул в штрафную на Забитцера, Марсель прострелил на линию вратарской, где уже оказался Никлас и расстрелял Поупа.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.